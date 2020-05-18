لأول مرة منذ شهرين.. سعر النفط يرتفع إلى 30 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأولى جلسات تداول الأسبوع، اليوم، لفوق مستوى الـ 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين بدعم جهود خفض الإنتاج التي ساعدت في إعادة التوازن للأسواق بعد أن ظلت لأشهر رهينة الاضطرابات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 2.95%، إلى مستوى 33.46 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو نحو 4.3%، إلى مستوى 30.7 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بحوالي 19% خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن "دانيل هاينز"، محلل مختص بشئون السلع لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، قوله "هناك رد فعل قوي من قبل المنتجين في الولايات المتحدة في سبيل خفض الإنتاج بشكل ملموس وهو ما يساعد في تعزيز الجهود المبذولة دوليا في تخفيف الضغط الواقع على أسواق النفط، جراء انهيار الطلب على الخام".

واستبعد المحلل الاقتصادي، هبوط الأسعار مرة أخرى أدنى مستوى 20 دولارا للبرميل، إلا إذا "شهدت الاقتصادات الكبرى انتكاسة أو اندلاع هجمات أكثر شراسة من فيروس كورونا".

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز"، الصادرة يوم الجمعة الماضي، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 34 منصة إلى 258 منصة هذا الأسبوع.

وتشهد أسواق النفط انتعاشا على مدار الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع بدء كبار المنتجين تطبيق تخفيضات هي الأكبر على مستوى إنتاج الخام بهدف دعم الأسواق في ظل انهيار الطلب الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما لاقت أسعار الخام دعما من خلال توجه دول عدة حول العالم إلى تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا تمهيدا لعودة الحياة الي طبيعتها، لاسيما مع تجاوز كثير منها ذروة عدد الإصابات بفيروس كورونا.