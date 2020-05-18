وزيرة التضامن تطلق قافلة المساعدات الثامنة بمحافظات الصعيد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية المجتمعية هي أهم ما يميز تلك المرحلة، مع حماية الفئات الأكثر تضررا والأولى بالرعاية في كافة محافظات مصر دون استثناء: "مصر الخير دائما".

وأضافت "القباج" خلال بث مباشر نشرته على صفحة الوزارة الرسمية، وشاركها فيه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن القافلة الجديدة التي أطلقتها الوزارة هي الثامنة لها مع شركائها من مصر الخير أو تحيا مصر أو جمعية الأورمان: "عندنا جمعيات بنشتغل معاهم بشكل مستمر، وده بيحقق أهداف كثيرة"، موضحة أن القافلة الثامنة تتضمن 6 محافظات معظمهم في الصعيد بواقع 125 ألف طن، بخلاف تزويد الأسر الفقيرة بـ25 ألف كرتونه، و2 مليون وجبة.

وأكدت أن الوزارة ستصدر عددا من الشراكات مع وزارتي الزراعة والبيئة لتشجيع المواطنين على العمل، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الحكومي: "هنشجع المجتمع إنه يكون إنتاجي".