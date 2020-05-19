في مثل هذا اليوم.. استشهاد ضابط أثناء توزيع السحور على زملائه بالعريش

في مثل هذا اليوم، من عام 2018، استشهد النقيب البطل عبدالمجيب الماحي، مدير مكتب قائد الأمن المركزي بشمال سيناء الأسبق، أثناء توزيع تعيينات "وجبات" السحور، على الخدمات الأمنية بالعريش، وذلك بعد استهداف المدرعة التي كان يستقلها.

وأصيب في الحادث اللواء ناصر حسين، مدير الأمن المركزي بشمال سيناء الأسبق، حيث كان يستقل المدرعة برفقة الشهيد الماحي.

والنقيب الماحي من أبناء قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الشرطة، وتدرج فيه حتى عمل بقطاع الأمن المركزي، وشغل منصب مدير مكتب مدير الأمن المركزي بشمال سيناء، حتى استشهد.

وكان الشهيد، كتب منشورا في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل استشهاده، قال فيه: "بجد شرف ليا إني أقضي الفترة دي من حياتي في سيناء أرض الفيروز أرض البطولات، أرض اتروت علي مر العصور بدماء الشهداء العطرة، كل يوم بيعدي علينا هناك، ومع كل حدث بيحصل ومع كل ظابط بيتصاب أو بيستشهد، بتبقي وراه بطولة كبيرة، كان هو بطلها، وعاش فيها وعمر ما حد يتخيل حجم المواجهة اللي هو كان فيه، وازاي اتصدى ليها هو، وعساكره، ومدى الصمود والعزيمة والإيمان بالله، اللي كل جندي على أرض سيناء موجود فيه، وقد ايه لما بتحصل مواجهة مع العناصر التكفيرية النجسة إن الظباط، والمجندين كلهم بيلبسوا ويجهزوا ويقفوا يتخانقوا مع بعض، إنهم يخرجوا عشان يجيبوا حق زمايلهم، أو يساعدوهم أو يوصلوا زمايلهم المستشفى، أو يروحوا يودعوهم في المستشفى، قبل ما يتحركوا لمثواهم الأخير، عرسان في الجنة، شهداء في سبيل الله، ويرجعوا تاني يقفوا في نفس مكانهم، مستنيين مواجهة تانية، مبتسمين، روحهم المعنوية عالية، تخليك تطلع سابع سما، بطولات كتير وحكايات كتير، يمكن لو أي حد سمعها شعره يقف بس هي دي الحقيقة".

وشيع الآلاف من أهالي محافظة الغربية، جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، في جنازة شعبية عسكرية مهيبة، ترأسها محافظ الغربية الأسبق اللواء أحمد صقر.

وقرر محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد النقيب عبدالمجيب الماحي، على مدرسة بقرية الجعفرية، تخليدا لذكراه.