علي جمعة: القافلة الثامنة لـ"مصر الخير" تعاون على البر والتقوى

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن التعاون بين المؤسسة والوزارات المختلفة هو تعاون حميد أوصي به الله عباده حينما قال "وتعاونوا على البر والتقوى".

وأضاف "جمعة" خلال بث مباشر أذاعته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي عبر "فيس بوك"، وبحضور كل من الدكتورة نيفين القباج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا التعاون به عمارة للأرض، ويهدف لتنمية الإنسان، وهي مهمة أساسية لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة "مصر الخير"، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني تسعى للاستمرار في تنظيم مثل تلك القوافل وعدم التوقف عنها، لما ينتظره المواطنون من هذه المؤسسات.