غدا.. "التضامن" و"مصر الخير" يوزعان 125 ألف كرتونة غذائية في الصعيد

تنطلق غدا الإثنين، قافلة جديدة ضمن قوافل المساعدات الغذائية، إلى 8 محافظات في صعيد مصر، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير".

وقال أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، إنّ القوافل يتمّ تمويلها الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تتحمل الوزارة نصف تكلفة القافلة، وكانت بداية الوزارة في التمويل في القافلة الثانية التي أطلقت من الغربية السبت الماضي لـ18 من محافظات وجة بحري.

وأضاف أنَّ القافلة تضم 125 ألف كرتونة، تزن 1250 طنا من المواد الغذائية، موضحًا أنَّ القافلة ستتجه لـ8 من محافظات الصعيد.