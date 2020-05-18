النواب: الحكومة خدت قرارات كافية ضد كورونا.. فاضل دور الشعب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنّ قرارات مجلس الوزراء المصري تجاه المواطنين خلال الفترة الماضية وفترة عيد الفطر كافية، لكنها تستلزم تطبيقا قويا من قبل المواطنين مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية.

وأضاف حسب الله، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على الفضائية الأولى، أنّ نجاح مثل تلك القرارات يعكسها وعي المواطن المصري وإدراكه لأهمية اتخاذ الإجراءات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، موضحا أنّه حال لم يساعد المواطن الحكومة في نجاح الإجراءات، فستظل مجرد حبرا على ورق دون جني ثمار التنفيذ إذا لم يساعد المواطن في نجاح هذه القرارات.

وأكد أنّ هناك الكثير من الأصوات داخل مجلس النواب، طالبت باتخاذ قرار بالحظر الكلي خلال الفترة المقبلة، للحيلولة دون تفشي فيروس كورنا، مشيرا إلى أنّ قرارات الحكومة تهدف لحماية المواطنين وللحفاظ على حياتهم وصحتهم، بخلاف الحد من انتشار فيروس كورونا.