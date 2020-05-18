الاحتلال يجرف 15 دونما جنوب شرقي طولكرم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون في الاراضي الواقعة بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرقي مدينة طولكرم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال مجلس قروي شوفة في بيان إن أكثر من 10 جرافات بحراسة قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين قاموا بتجريف هذه الاراضي وتدمير واقتلاع أشجار الزيتون والمزروعات فيها.

وأشار المجلس، إلى أن هذه الأراضي تقع غرب مستوطنة "آفني حيفتس" المقامة على اراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي جنوب شرقي طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 14 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن اريحا وجنين وبيت لحم والخليل واعتقلت المواطنين الأربعة عشر.