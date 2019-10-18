استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرب حاجز للاحتلال جنوب طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن الشاب أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بعد فتح النار عليه بدعوى جريه نحو الجنود المتمركزين عند الحاجز ومحاولته تنفيذ عملية طعن.

من جانبه، أبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد رعد ماجد محمد البحري، "25 عاما"، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمها بوصول إلى المكان، فيما زعم جيش الاحتلال في بيان له أنه تمكن من تحييد شاب بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب المدينة.