التضامن الاجتماعي تطلق قافلة الخير لـ8 محافظات بالصعيد

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة الخير إلى 8 محافظات في الصعيد، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفراس"، في ثالث قافلة تطلقها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القافلة تحركت نحو 8 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، وتضم 1250 طنًا من المواد الغذائية، وأكثر من 2 مليون وجبة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقًا.

وأكدت "القباج" أن انطلاق قافلة مصر الخير اليوم بعد انطلاق قوافل أخرى سابقة، يأتي تأكيدًا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالي جميع المحافظات، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية في هذه الأزمة هو شيئ مثمن ومقدر، ومشددة على استمرار الدعم في الأسابيع المقبلة في جميع المحافظات الوجه القبلي.

وأضافت الوزيرة أن هذا العمل يوفي احتياج أصيل للمجتمع المصري في الأزمة المترتبة على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القوافل ستستمر لما بعد شهر رمضان لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشادت بمؤسسة مصر الخير، مشددة على أنها مؤسسة خيرية تنموية، ودورها لا يقتصر على الأزمات أو الكوارث فقط ولكنه دور تنموي مستمر.

وأضافت "القباج" أن تلك القافلة هي الثامنة التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل الوزارة مع 20 جمعية ومؤسسة، موضحة أن التعاون يعطي رسالة إيجابية للعالم كله مفادها أننا متحدون في مواجهة أي أزمة، وشعارنا "مصر بلا عوز أو جوع".

وأوضحت، أن الوزارة لا تعمل فقط على تقديم المساعدات، ولكن أيضًا التمكين الاقتصادي، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع وزراتي الزراعة والبيئة لإطلاق مشروعات كثيرة لتشجيع الناس على العمل ليكون المجتمع انتاجيًا، وجزء كبير منها سيكون موجهًا للمشروعات الغذائية والزراعية لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن قوافل الخير تأتي ضمن سلسلة كبيرة من المجهودات قامت بها الدولة المصرية لدعم الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في ظل أزمة كورونا وشهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك توجيه رئاسي للحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها.

وأوضح أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزراة التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، لدعم الشباب والفئات المنتجة في مراكز الشباب، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع.

من جانبه، وجه الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة علي المشاركة في إطلاق قوافل الخير، كما وجه الشكر للمحافظين، ولكل من يسعى لدعم أوجه الخير في مصر، للنهوض بها ودعم المحتاجين.

وأكد جمعة سعادته بهذا التعاون من أجل دعم الفقراء والمحتاجين، والذي يحقق النصيحة الربانية "تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، مؤكدا أن الله يبغض الفساد في الارض، ويحب عمارة الأرض في المقابل، ونحن جميعًا مستخلفين في الأرض للعمار، وطالب بالاستمرار في الأعمال الخيرية

وقال أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن القوافل الغذائية التي أطلقتها المؤسسة مصر تُمول بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتحمل الوزارة نصف تكلفة القافلة، مشيرًا إلى أن بداية التعاون مع الوزارة كان في تمويل القافلة الثانية التي أُطلقت من محافظة الغربية السبت قبل الماضي إلى 18 محافظة من محافظات الوجه البحري.

وأضاف أن المؤسسة تعتمد في توزيع هذه المساعدات على قاعدة بيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، كما تستعين بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، كما تستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، بحيث نقدم خدمة سريعة في أقصر مدة ممكنة.

وأضاف أن القوافل تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها المؤسسة، حيث تم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، باعتبار أنهم صف الدفاع الأول.

وقالت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار 1.5 مليون صائم منذ سنوات، ولكن هذا الأمر تغير، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتم تقديم المساعدات المقدمة في شهر رمضان من خلال الكراتين.