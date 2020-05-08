"مصر الخير" تطلق ثاني قوافل الخير محملة بـ1250 طن مواد غذائية غدا

تطلق مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ثاني قوافل المساعدات الغذائية لمحافظات الوجه البحري بعد أسبوع من إطلاق قافلتها الأولى، تتحرك من طنطا، غدا، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وقال أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ستطلق القافلة الثانية للمساعدات الغذائية، إلى 18 محافظة في محافظات الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية، مؤكدا على أن القافلة تستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، حيث أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائية لصالح الأسر الأكثر استحقاقا، لتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم لمدة 4 أيام بالإضافة إلى بعض أدوات الوقاية الطبية.

وأضاف علي، في بيان اليوم، أنهم يعتمدون في التوزيع على قاعدة معلومات ببيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، كما يستعينون بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، وبعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، لتقديم خدمة سريعة في أقصر مدة ممكنة.

وتابع علي، أن قافلة الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية، تضم 1250 طن مواد غذائية، وستصل لمستحقيها، في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن شعارهم "مع بعض نقدر"، فمن خلال الشراكة مع المجتمع المدني والدولة، يتم الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

جدير بالذكر، أن مؤسسة مصر الخير، كانت قد أطلقت أولى قوافل الخير بحمولة 600 طن، السبت الماضي، لتصل إلى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.