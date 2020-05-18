ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى 122492 حالة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم، تسجيل 2294 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة كيانوش جهانبور، في تصريح صحفي، إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس في البلاد إلى 122492 إصابة، مضيفا أنه جرى تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بهذا الوباء، خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7057 حالة.

وذكر المتحدث الإيراني، أن حالات الشفاء بلغت نحو 95661 حالة في عموم البلاد.