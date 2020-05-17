إيران: 1806 إصابات جديدة بكورونا و51 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم، تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120,198، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

كما أعلن عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6988، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي، رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة من أجل الحد من تفشي الوباء على الرغم من تحذيرات عدة مسؤولين ونواب من احتمال عودة الفيروس بموجات جديدة، لا سيما وسط عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات التباعد.