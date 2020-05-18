من 21 مايو.. "نتفليكس" تطلق عروضا مسرحية لجمهورها في العيد

أعلنت نتفليكس، عن عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية الكلاسيكية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومنها مسرحيات "العيال كبرت" و"المتزوجون" و"باي باي لندن"، مضيفة أن الإضافات الجديدة إلى المنصة ستأخذ المشتركين في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وبحسب المنصة سيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان "نوستالجيا Arabic Nostalgia"، حيث ستتوفر المسرحيات في 190 دولة حول العالم لأكثر من 183 مليون عضو، ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية.

وقال المنصة، إن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية سيتمكنون من مشاهدة جميع المسرحيات، وستكون مسرحيات مثل؛ "المتزوجون، ريا وسكينة، مراهق في الخمسين، باي باي لندن" متوفرة لدى المستخدمين للحسابات باللغة الانجليزية عند الانطلاق، على أن تضاف الترجمة الإنجليزية لبقية المسرحيات لاحقاً.‎

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في نتفليكس: "نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة بتقديم هذه المسرحيات العربية على منصة نتفليكس، فهي أعمال شهيرة تربى العديد من المشتركين بمنصتنا على مشاهدتها وهم صغار، ونريد الآن أن نمنحهم الفرصة ليس فقط لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة، ولكن أيضاً كي يقوموا بتكوين المزيد من الذكريات مع الأجيال الجديدة."

وتضم قائمة المسرحيات كلاً من "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، شاهد ما شافش حاجة، سك على بناتك، المتزوجون، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، بالإضافة إلى مسرحيتين من الكويت وهما "مراهق في الخمسين وباي باي لندن".

ويمكن للمشتركين التمتع بهذه المسرحيات القديمة بدون فواصل وبأعلى جودة ليعيشوا لحظات لا تنسى بصحبة عائلاتهم، سوف تكون المسرحيات متوفرة على المنصة بدءاً من 21 مايو الجاري.