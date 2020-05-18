الرئيس الروسي يصف كورونا في منطقة داجستان بـ "الحالة الصعبة"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة داجستان بـ "الحالة الصعبة"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، اليوم، إن بلاده نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأكد "ميشوستين"، أن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد لا يزال صعبا، لكنه أشار إلى أنه تسنى وقف تنامي وتيرة الإصابات، مما يبعث على التفاؤل الحذر.

وقال "ميشوستين"، خلال اجتماع افتراضي لمجلس التنسيق الخاص بمكافحة فيروس كورونا اليوم: "الوضع حول انتشار فيروس كورونا في بلادنا يبقى صعبا، لكنه يمكن القول إنه تسنى لنا وقف ارتفاع الإصابات وحسب أكثر التقديرات حذرا، فإن هناك ديناميكية إيجابية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار "ميشوستين" إلى أن مزيدا من المرضى يتعافون ويغادرون المستشفيات عائدين إلى منازلهم، مضيفا "أننا نرى في ذلك نتيجة للعمل الممنهج الذي قامت به روسيا خلال الشهرين الماضيين".

وأكد المسؤول الروسي، أن "دورا كبيرا في ذلك لعبه نظام العزل الذاتي الصارم الذي سمح بكسب الوقت ومنع ارتفاع الإصابات بشكل متسارع، مثلما شهدته بعض الدول الأجنبية".