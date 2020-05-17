يوميات كورونا.. ارتفاع وفيات الوباء في روسيا إلى2631 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4,752,676، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 313,872، بينما بلغت حالات الشفاء منه 1,831,597.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الهلع، في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا المستجد إلى 2631 حالة وفاة بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان، إن السلطات الصحية سجلت 9707 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 281752 إصابة.

وأضاف المركز الروسي، أن 4207 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 67373 حالة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون في سول ارتفعت إلى 168 حالة بزيادة حالتين جديدتين.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1806 اصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريح صحفي "انه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 120198 إصابة".

وأضاف جهانبور أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 6988 حالة.

وأشار المتحدث الإلإيراني، إلى ان حالات الشفاء بلغت 94464 حالة في عموم البلاد

وأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إرجاء فتح أماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر.

وفي باكستان، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 1352 إصابة بكوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز القيادة والعمليات الباكستاني في بيان، انه بعد الاعلان عن هذه النتائج يرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الوباء في باكستان الى 40151 حيث تعافى منهم 11342 حتى الان.

وذكر مركز القيادة، انه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 39 حالة وفاة بسبب الاصابة بهذا الوباء ليبلغ عدد حالات الوفاة في باكستان 873 حالة وفاة حتى الان.

وفي إندونيسيا، اعلنت وزارة الصحة، تسجيل 489 إصابة و59 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد يوريانتو في مؤتمر صحفي أن إجمالي الإصابات بلغت 17514 اصابة والوفيات 1148 حالة وفاة في البلاد حتى الان.

وذكر يوريانتو، ان عدد حالات الشفاء قد وصل في اندونيسيا حتى الان الى 4129 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 22 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة في ماليزيا نور هشام في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6894 حالة في حين استقر عدد حالات الوفاة عند 113 حالة.‏‎

وأشار هشام، إلى أن هناك 59 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5571 حالة حتى الآن.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات، اليوم، 682 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 28038 حالة منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغالبية العظمى من الحالات "هم من العمالة الأجنبية المقيمة في مساكن شعبية مشتركة، مضيفة إن بين حالات الإصابة الجديدة أربعة مواطنين سنغافوريين ومقيمين دائمين".

وذكرت الوزارة السنغافورية، انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بالوباء وهو لرجل سنغافوري يبلغ من العمر 67 عاما حيث كان يعاني من أمراض في القلب وارتفاع ضغط الدم لترتفع بذلك حالات الوفيات في سنغافورة إلى 22 حالة.

وفي ألمانيا، اعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 583 إصابة و33 وفاة جديدة مرتبطة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المعهد المختص في رصد المرض "روبرت كوخ" في بيان صحفي ان الأرقام الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة الى 174355 إصابة وللوفيات الى 7914 حالة.

وقال المعهد، انه تم تسجيل 800 حالة شفاء خلال نفس الفترة ليصبح عدد حالات الشفاء الى 153400 حالة حتى الان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسيمية "كونا".

وخرج مئات المواطنين الألمان في عدة مدن للتظاهر ضد إجراءات الحكومة المفروضة على حركة وحرية التنقل بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، واعتبر المتظاهرون الإجراءات أنها مبالغ بها مشككين في جدواها .

واستغل اليمين المتطرف، المظاهرات للترويج على أنه جزء من الشارع ولا يرى ضرورة لمثل هذه الإجراءات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وحذر خبراء من هذه الحركة، التي تذكر ببداية مظاهرات حركة بغيدا اليمينية المتطرفة.

واستخدمت الشرطة في العاصمة البولندية وارسو الغاز المسيل للدموع، أمس السبت، لتفريق محتجين كانوا يطالبون الحكومة بتعجيل السماح بعودة الأنشطة التجارية المتوقفة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

واحتشد مئات المحتجين في وارسو ظهر أمس السبت، حاملين لافتات تقول "العمل والخبز" و "ستعود الأمور لطبيعتها مجددا"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وألقت شرطة لندن القبض على 19 شخصا، أمس، لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيفا طفيفا للإجراءات.

وقالت الشرطة إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

واعلنت النمسا، اليوم، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بكورونا المستجد لترتفع عدد الحالات الى 16151 مصابا تعافى منهم 14563 حتى الان.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني انه تم اجراء 362509 اختبارات لكشف الوباء في مختلف المناطق، مشيرة الى ان هناك 197 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات في حين يوجد 48 اخرين في اقسام العناية المركزة.

وأضافت الوزارة النمساوية، ان اجمالي عدد الوفيات بالوباء بلغ 629 حالة حتى الان.

وطالب وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، بتعاون جميع الهيئات الفاعلة في البلاد من أجل عدم حدوث موجة جديدة من انتشار وباء "كورونا".

وفي بلجيكا، اعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها انه "بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالوباء قد وصل الى 9052 حالة في بلجيكا".

واضافت الوزارة البلجيكية، انه تم تسجيل 291 اصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي الاصابات بالوباء في البلاد الى 55280 حالة.

وأشارت الصحة البلجيكية، الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات ال24ـ الماضية 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 170 شخصا بعد تعافيهم

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: "بعد هذا الاعلان يرتفع عدد حالات الوفاة في هولندا الى 5680 حالة".

وذكرت السلطات الهولندية، انها سجلت 125 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الاصابات 43995 اصابة حتى الان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في فرنسا إلى 179630، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصا.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698، حتى صباح اليوم، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا بلغ 27563، والمتعافين من هذا الفيروس .146446

وأعلنت السلطات البلغارية فرض حظر على دخول جميع الأجانب حتى 14 يونيو المقبل؛ على خلفية تفشي كورونا المستجد

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية،اليوم، أنه بأمر من وزير الصحة، كيريل أنانييف، حظرت بلغاريا مؤقتا دخول جميع الأشخاص الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم.

واشار الوكالة البلغارية، إلى أن الحظر ينطبق على الجميع في نقاط التفتيش الحدودية كافة، وبأي وسيلة نقل بما في ذلك النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والنقل البري، وأن الحظر سيسري حتى 14 يونيو 2020.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 6 حالات وفاة،ليرتفع العدد إلى 2289 حالة منذ بداية الجائحة متضمنة 97حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 17 حالة ، مبينة أن 280 من الحالات الموجبة سجلت بولاية الخرطوم.

وأعلنت الجزائر، تسجيل 198 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال 24 ساعة و6 وفيات. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر،جمال فورار اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 7019 حالة إصابة، و548 حالات وفاة

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد عتبة النصف مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وسجلت هناك أكثر من 28 ألف حالة وفاة.

وأشار تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، أن المنطقة سجلت، 501563 إصابة بالفيروس، نصفها تقريبا في البرازيل، البلد الأكثر تضررا.

وأحصت السلطات البرازيلية ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة، و816 وفاة أمس السبت، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 233142 حالة، والوفيات إلى 15633 حالة وفاة.

وتأتي البيرو في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة بـ88541 إصابة، و2523 وفاة.

وتليها المكسيك حيث بلغ عدد الإصابات (47144)، لكنها تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 5045 حالة.

وفي تشيلي التي تم فرض "حجر صحي كبير" على عاصمتها، أمس، بعد الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات والوفيات، سجلت ما مجموعه 41428 إصابة و421 وفاة.

وفي الإكوادور، بلغ عدد الإصابات (32723) حالة والوفيات (2688).

ومع ذلك، فإن عدد الحالات التي جرى تسجيلها قد لا يعكس سوى جزءا صغيرا من العدد الحقيقي للإصابات بسبب التفاوت في سياسة التشخيص التي تتبعها كل دولة، إذ لا تجرى في الكثير منها فحوص سوى للحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وفي النرويج، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 16 اصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان، انه بعد نشر هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات في البلاد الى 8237 اصابة.

وأضاف المعهد، ان السلطات الصحية النرويجية لم تسجل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

وفي اليونان، توجه الآلاف إلى الكنائس اليوم، للمرة الأولى منذ أسابيع، وذلك مع بدء تخفيف الحظر على التجمعات الذي تم فرضه في البلاد منتصف مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 16607 حالاتسجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 4 وفيات جديدة وإصابة واحدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 وفاة و16607إصابات.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية قولها، إن من بين الإصابات يوجد 59 إصابة خطيرة، منها 48 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 12884 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها خلال شهر ماري الماضي

وسجلت مدغشقر، أول حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

كان رئيس مدغشقر أندري راجولينا، علق في وقت سابق، على الانتقادات التي طالت الشاي العشبي، الذي أعلن عنه علاجًا لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الانتقادات سببها أن العلاج أفريقيا وليس غربيا.

وقال راجولينا إن الغرب يقومون بازدراء الطب الأفريقي التقليدي، مضيفًا: "لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، هل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك والانتقادات، أنا لا أعتقد ذلك"، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

جنوب أفريقيا: زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بكورونا

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات، تسجيل 831 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية منذ أن أبلغت البلاد عن أول حالة اكتشفت فيها خلال شهر مارس الماضي.

وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي امخيزه في إيجازه اليومي بشأن الوضع الصحي في البلاد، إن عدد الإصابات قد بلغ 14355 حالة، مضيفًا إن الحالات المسجلة في مقاطعتي الكاب الشرقي والكاب الغربي مجتمعة، تشكل 91% من الـ831 حالة المعلنة.

وأعلن أمخيزه، عن 14 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، ليصل العدد الإجمالي إلى 261 وفاة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد التي جرى تسجيلها في القارة السمراء إلى 78613 حالة.

وأوضحت المراكز التابعة للاتحاد الأفريقي في تحديث للحالة الوبائية المرتبطة بتفشي الجائحة في افريقيا، مساء أمس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في افريقيا بلغ 2642 حالة في حين وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منه في القارة إلى 29676 حالة.

واشارت المراكز إلى أنه جرى تسجيل 25666 حالة إصابة في شمالي أفريقيا في حين سجل غرب القارب 23069 حالة في مقابل 14716 حالة مسجلة في جنوبها و7699 حالة في شرقها و7463 حالة في وسطها.

وأوضحت المراكز، أنه جرى تسجيل 1371 حالة وفاة في دول شمال القارة، مقابل 477 حالة في غربها، و266 في جنوبها، و287 في وسطها، و241 في شرقها.