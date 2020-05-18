مصرع تلميذ غرقا أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقًا اثناء الاستحمام في مياه النيل بقرية العنبرية، بمركز المنشأة بسوهاج.

واُنتشلت الجثة ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة للتحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة بغرق شخص في نهر النيل بناحية العنبرية، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتبين غرق "مصطفي.أ.هـ"، 14 عامًا، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال عمه "جمال.هـ"، 62 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.