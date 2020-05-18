الرئيس الصيني: نؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وأضاف "بينج"، أن أي لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، "سنقوم بتطويره سيكون للمصلحة العالمية العامة".

وأوضح الرئيس الصيني، إن بلاده كانت تتعامل بشفافية دائما فيما يتعلق بكورونا المستجد، مضيفا أن بلاده تعهدت بتقديم ملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا عالمياً على مدى عامين.

وكان المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، قال خلال مقابلة بثت على "WSJ at Large"، إنّ الصين سمحت عن عمد بانتشار كورونا التاجي في بقية العالم، وحمت بكين وشنجهاي، وأنّ الفيروس "كان يمكن احتواؤه في ووهان".

وأضاف نافارو إنّ "الصين أخفت الفيروس خلف درع منظمة الصحة العالمية، وكان ذلك في وقت كان يمكن احتواء هذا الفيروس في ووهان. وبدلاً من ذلك، فما فعلته الصين وضع مئات الآلاف من المصابين والصينيين على طائرات، وسمحت لهم بالذهاب إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى، لكن ليس إلى بكين وشنجهاي"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.