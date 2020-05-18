يساهم في تقوية المناعة ضد كورونا.. أسعار مكونات طبق سلطة الخضروات

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتناول طبق سلطة في كل وجبة، نظرًا للعناصر الغذائية المفيدة المتوفرة في الخضروات الطازجة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ضد فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق التي تتواجد في طبق السلطة:

سعر الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

سعر الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.

سعر البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 4 جنيهات، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 8 إلى 10 جنيهات.