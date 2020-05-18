مطار القاهرة الدولي يستقبل 4 رحلات استثنائية من جدة والرياض

أعلنت وزارة الطيران المدني، قرب وصول رحلتي الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، والقادمتين من المملكة العربية السعودية خلال دقائق من الآن.

ولفتت إلى أنّ الرحلتين استثنائيتين، ويقلان 598 مصريا عالقا قادمين من مطاري جدة والرياض، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، عن أنّ شركة إيركايرو سيّرت هي الأخرى رحلتين إلى ذات المطارات السابقة، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتوقع ان تصل إحدى هذه الرحلات خلال الدقائق القليلة المقبلة، على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورون.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.