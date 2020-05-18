عبدالعال يطالب الحكومة بدعم الفلاح المصري

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بتقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، قائلا إنّ الزراعة والصناعة دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، والفلاح يجب أن يجد الدعم.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، بحضور محمد معيط وزير المالية، أنّ الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادي يحقق ربحا، والضرائب تفرض على أرباح، ما يعني أنّ هناك ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهي عملية وحركة اقتصادية، متابعا: "مفيش ربح يعني مفيش ضريبة".

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة دعم الصناعة والزراعة لتنشيط الاقتصاد.