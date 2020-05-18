روسيا تنفي طلب رفع العقوبات عنها من واشنطن

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن تكون بلاده قد طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال ريابكوف، في تصريحات اليوم، "أريد التأكيد على أننا لم نطلب ولن نطلب رفع العقوبات عن روسيا" ، مشيرًا إلى أن 314 مواطنًا و496 كيانًا قانونيًا روسيًا يقعون اليوم تحت العقوبات الأمريكية، مضيفًا : "نحن لا نعترف بالعقوبات الأمريكية هذه، ولا نوليها أي اهتمام".

يُذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرضت عقوبات على روسيا في 2014 بسبب ضم شبه جزيرة القرم على خلفية الأزمة الأوكرانية.