تعليم النواب للمدرسين: الفترة الحالية حرجة.. معلش استحملوا

قال هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنّ مصر تمر بتحول اقتصادي كبير، خاصة في برنامج التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، في ظل اجتياح فيروس كورونا للعالم وهو الذي أدى لحدوث الكثير من الأزمات.

وأضاف أباظة، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع عبر الفضائية الأولى، أنّه من الضروري الاهتمام بالأطباء والمعلمين، لما لهم من دور عظيم، رغم الحالة المادية القليلة للأطباء، موضحا أنّ القيادة السياسية تعمل جاهدة لإعادة تصحيح الأوضاع التعليمية في مصر كونها البوابة الأولي للوعى.

وأكد أنّ المعلم يعاني من تقصير كبير في حقه المادي، وهو ما تقدره الدولة: "معلش استحمل"، مشيرا إلى أنّ الدولة حاليا تمر بمرحلة متعسرة من توافر الإمكانيات بسبب ما فعله الفيروس، ويجب على المواطنين تأهيل أنفسهم للتصدي للتحديات لعدم تفشي الفيروس فيما بينهم.