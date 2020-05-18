عمرو عابد ينتهي من تصوير دوره في مسلسل القمر آخر الدنيا

ينتهي الفنان عمرو عابد، اليوم، من تصوير دوره في مسلسل القمر آخر الدنيا، الذي يعرض على قناة النهار خلال شهر رمضان.

وشهدت حلقات مسلسل القمر آخر الدنيا تصاعدا في الأحداث عندما تسبب "جلال"، الذي يقوم بدوره عمرو عابد في انتحار زوجته "مجدية"، بعدما طلقها فور مواجهتها له باكتشافها خيانته مع حبيبته السابقة "فريال"، الأمر الذي أثار غضب "جلال" وصارحها أنه لم يحبها يوماً وأنها مجرد خطأ يندم عليه مما تسبب في انهيارها.

مسلسل القمر آخر الدنيا، يعرض يومياً على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحاً وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحاً، 03:00 مساءً

ويؤدي عمرو عابد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبدالعزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وفي المساء يعمل كسائق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم، ويبدأ الأخوات الثلاثة البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدئوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

المسلسل بطولة عمرو عابد، بشرى، سميرة عبدالعزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

ومؤخرا، قدم عمرو عابد أحدث أفلامه "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

كما شارك هذا العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير، ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات".