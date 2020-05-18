ربطه في شجرة وجلده..ضبط شاب اعتدى بالضرب على طفل بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي شاب بعد أن قيد طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات، بالحبال في جذع شجرة داخل حديقة ملكه بدائرة مركز أخميم، وتعدى عليه بالضرب بسير موتور.

من جانبها، أعلنت وحدة الحماية باللجنة الفرعية لحماية الطفل بمديرية التضامن في مركز أخميم، عن تعرض طفل عمره 10 سنوات، لإصابات متفرقة بالجسم على يد أحد الشباب بمدينة أخميم، بسبب لهو الأطفال، وتبين أن المتهم يدعى "محمد. م" 19 عاما، يقيم امتداد شارع أبو القاسم بمدينة أخميم، والطفل المجني عليه يقيم بذات الناحية.

وتبين من فحص الواقعة، أن الشاب ربط الطفل في جذع شجرة بسبب مروره في حديقته وتعدى عليه بالضرب بسير موتور مياه، مما تسبب في إصابة الطفل بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ثم قام الشاب عقب ذلك بإطلاق سراحه بعد أن تسبب له في ضرر بدني ونفسي.

وقالت وحدة الحماية إنه تم التواصل مع والدة الحالة ومركز الشرطة وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار نيابة جنوب سوهاج بمركز أخميم بالواقعة، وتولت التحقيقات.