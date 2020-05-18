"بيطري القليوبية": 74 مليون جنيه لـ744 مربيا في"إحياء البتلو"بالمحافظة

قالت الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطرى بالقليوبية، إن المشروع القومي لإحياء البتلو هو مشروع خدمي قدمته الدولة للفلاح والمربي المصري.

وأضافت "العسيلي" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن محافظة القليوبية هي ثاني أعلي المحافظات استفادة من القيمة الخاصة بالقروض بمشروع البتلو، واستفادت منه بـ74 مليون جنيه، موضحة أن عدد المستفيدين من القروض بلغ 744 مربي، فيما وصل عدد المواشي التابعة للمشروع 5300 حيوان.

وأكدت أن المديرية تقوم بتقدم النصح والإرشاد للمربين كما يتم توفير خدمات عديدة لهم بخلاف النصائح، مشيرة إلى أن المربي سيستفيد من مشروع إحياء البتلو عن طريق بيع رأس الماشية الواحد بـ20 ألف جنيه وهو مشروع مربح للجميع.