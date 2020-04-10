السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي في بني سويف  

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي ملحقة بمنزل بعزب أيوب في بندر ببا جنوبي بني سويف، مساء أمس، بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن نفوق دابتين، واحتراق توك توك وماكينة ري.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق في حظيرة مواشي بمنزل بعزبة أيوب ببندر ببا دون إصابات أو وفيات، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة ببا وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق على رأس سيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من التحريات الأولية والفحص والمعاينة، نشوب الحريق بحظيرة مواشي بمساحة 4 أمتار في 4 أمتار، ملحقة بمنزل بمساحة 165 مترا منشأ من البلوك ومسقوف بجذوع النخيل والبوص ملك "علي.ت.ع" 56 عاما، عامل بالأوقاف، أسفر عن نفوق دابتين، واحتراق توك توك وماكينة ري وعزاقة.

وبسؤال مالك الحظيرة، قرر أنه تفاجأ بانبعاث الأدخنة بحظيرة مواشي واشتعال النيران في المنزل، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وأخطر قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2262 إداري مركز شرطة ببا.