وزير الخارجية يؤكد أهمية الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية أمس، اتصالا هاتفيا من إين إريكسن سوريد وزيرة خارجية مملكة النرويج، وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر لتطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والنرويج.

وأكد تقدير القاهرة لمسار علاقات التعاون بين البلدّين الصديقين، وأهمية البناء على ما شهدته تلك العلاقات خلال الأعوام الماضية من تطور مستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأوضح حافظ، أن الوزيرين بحثا مجمل الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية على ضوء أهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم كل المساعي الرامية إلى استعادة زخم العملية السياسية، والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين.

وتناول الوزيران الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني "AHLC"، والمقرر يوم 2 يونيو المقبل، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ودعم وضعها المالي.

واستعرض الوزيران من جهة أخرى جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون للحد من تداعيات الجائحة على كل الأصعدة.