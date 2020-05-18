جوتيريش: منظمة الصحة العالمية مهمة.. ولا يمكن الاستغناء عنها

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أهمية منظمة الصحة العالمية واستحالة الاستغناء عنها في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال جوتيريش، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف عبر الفيديو، إن المنظمة بحاجة ماسة إلى موارد أكبر لتقديم الدعم للدول النامية في إشارة ناقدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل المنظمة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق، أنه أمر إدارته بتعليق دفع مساهمة الولايات المتحدة المالية لمنظمة الصحة العالمية متذرعاً بما سماه سوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا موجها اتهامات عشوائية للمنظمة والصين.

من جانبه، أكد مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن وباء كورونا "سلط الضوء بوضوح على الانقسامات الجيوسياسية" في العالم، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لكوفيد 19 في أقرب وقت مناسب.

وذكر جيبريسوس، أن المنظمة دقت ناقوس الخطر مبكراً بشأن وباء كورونا المستجد.