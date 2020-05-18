محافظ قنا يتفقد اصطفاف سيارات قافلة مؤسسة مصر الخير المُحملة بـ12500

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اصطفاف سيارات قافلة مؤسسة مصر الخير المُحملة بـ 12500 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة والتى تم إطلاقها تحت رعاية وزارتىّ الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى رافقه الأستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بقنا.

وقد أثنى الداودى على جهود اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى تجاه أهالينا لافتا الي أن مؤسسة مصر الخير هي أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة مؤكدا ان ما نراه اليوم هو نتاج عمل مجتمعي مشترك حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني وقد ساهم هذا التعاون في توفير 150 الف كرتونة مواد غذائية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن وقد تم توزيعها على الفئات المستحقة.

ومن جانبه اوضح الدكتور خالد عمران ان هذه القافلة تعد الثالثة التى تُطلقها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك وتستهدف توزيع 12500 كرتونة على الأسر المستحقة ليصل بذلك اجمالى ما تم توزيعه بمحافظة قنا من مساعدات غذائية من خلال المؤسسة الى 55 الف كرتونة تم توزيعها على 55 الف أسرة في 120 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

وأضاف اننا نعتمد في التوزيع على قاعدة بيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات سابقة من المؤسسة بالإضافة الى قاعدة بيانات مديرية التضامن الإجتماعي الخاصة بمستحقى برامج الحماية الإجتماعية وكذلك قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة كما نستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية بلغ عددها 122 جمعية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين بحيث نقدم خدمة سريعة في أقصر مدة ممكنة.