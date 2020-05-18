مركز الفلك الدولي يتوقع الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

توقع مركز الفلك الدولي في الإمارات، أن يكون الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، في معظم الدول الإسلامية، التي بدأ شهر رمضان المبارك فيها في 24 أبريل الماضي، في حين تتحرى الدول التي بدأت الشهر الفضيل 25 أبريل، هلال العيد يوم السبت القادم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان، اليوم، إن رؤية الهلال الجمعة المقبلة مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران "تولد الهلال" بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل الدول التي يوافق يوم الجمعة فيها 29 رمضان عدة الشهر الفضيل 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو الجاري، أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت، فإن رؤية الهلال ممكنة من شرق العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة صعبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، إلا أن الهلال يمكن رؤية بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية، وعليه يتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين في باكستان وبروناي، نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.

مفتي المملكة الأردنية: تحري هلال شوال الجمعة المقبلة

من جانبه، أعلن مفتي عام الأردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة اليوم، أنه سيجري تحري هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".