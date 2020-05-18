التموين: جاهزون لاستقبال عيد الفطر.. والسلع تكفينا 5 أشهر

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ وزارته جاهزه لاستقبال عيد الفطر، وهي التي تعمل في الإجازات والمواسم بلا استثناء.

وأضاف مصيلحي، خلال حوار خاص له بفضائية TEN، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي لأي سلعة حاليا يصل إلى 5 أشهر كاملة، وهناك توجه استراتيجي يقضي بزيادة الاحتياطيات من السلع الغذائية، وجرى ذلك بالفعل وتم توفير اعتمادات خاصة بالأزمات لزيادة احتياطيات القمح والزيوت والسلع الأساسية.

وأكد أنّ وجود احتياطي استراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي بتلك الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم، وما يلازمها من عدم استقرار في أسعار المسلع بالأسواق، مشيرا إلى أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح وصل لـ5 أشهر بدلا من 4 أشهر.