"خيبتنا" هدية النجم محمد صبحي لجمهوره في أول أيام العيد

تعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك مسرحية "خيبتنا"، والتي توقعت الأحداث الجارية حاليا من حرب الفيروسات بين دول العالم وأيضا ثورات الربيع العربي، حيث سبق الفنان محمد صبحي الجميع وكتب مسرحيته عام 2004.

ويقدم فارس المسرح العربي، الفنان محمد صبحي، هديته لجمهوره في العيد، بعرض المسرحية على قناة "TeN TV" يوم الأحد الساعة العاشرة مساء، أول أيام العيد، وتعاد ثاني أيام العيد، الاثنين 10 صباحا، ليشاهد الجمهور ما نحن فيه حاليا وكيف تحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا (COVID-19) في العالم كله، والحديث الدائر عن كونه مصنعا وموجها وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.

عرض مسرحية " خيبتنا"، هو عودة لفكرة عرض المسرحيات الجديدة في العيد بأول أيامه، عوضا عن فكرة ارتياد المسارح التي حرمنا منها بسبب كورونا، وعقب عرضها ستعرض على اليوتيوب مباشرة لتتاح للملايين من محبي مسرح النجم محمد صبحي.

مسرحية "خيبتنا"، كوميديا أجمع عليها الجمهور خلال عرضها لمدة عام ونصف العام "كامل العدد"، وكل من شاهدها خرج بطاقة إيجابية عن الانتماء للوطن والتضحية من أجله.

مسرحية "خيبتنا"، تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

تتناول مسرحية "خيبتنا"، ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربى والأمريكى، وذلك في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوى العظمى في العالم.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".