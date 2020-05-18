هواوي تعارض القيود الأمريكية الجديدة

أعلنت شركة "هواوي" معارضتها بشكل قاطع للتعديلات التي وضعتها وأعلنتها وزارة التجارة الأمريكية والتي تتضمن قيوداً جديدة جرت في إطار جهود حكومة الولايات المتحدة المستمرة لتشديد الإجراءات والقيود على الشركة، متجاهلة الكثير من المخاوف والتحذيرات التي عبرت عنها العديد من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت هواوي، بحسب بيان صحفي عن مكتب الشركة في عمان، إن القرار الجديد تعسفي ومؤذ، ويهدد فعلياً بتقويض قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ ستؤثر الإجراءات والقواعد الجديدة على عمليات التوسع والصيانة واستمرارية التشغيل للشبكات التي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات والتي طرحناها في أكثر من 170 دولة حول العالم.

وأضافت الشركة، أن قرار الولايات المتحدة لا يؤثر على شركة "هواوي" فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل عددا كبيرا من القطاعات المختلفة، وسيؤدي على المدى البعيد إلى الإضرار بثقة وتعاون جميع الأطراف ضمن قطاع أشباه الموصلات العالمي الذي تعتمد عليه عدة شركات، ما يسهم بزيادة حدة النزاع والخسائر ضمن هذه القطاعات.

وأوضحت هواوي، أنها تعمل حالياً على إجراء تدقيق شامل للقواعد والإجراءات الجديدة التي ستؤثر على أعمالها، وستبذل قصارى جهدها لإيجاد الحلول الكفيلة بمتابعة التزاماتها نحو العملاء، معربة عن أملها بأن يواصل عملاء الشركة والموردون التنسيق معها للحد من الآثار المترتبة على هذه القواعد التعسفية الجديدة على تعامل الشركات مع شركة "هواوي" وصادراتها لها.