أحمد الشامي: الجمهور نصحني بالابتعاد عن شيرين في مسلسل فرصة تانية

قال الفنان أحمد الشامي، إنه لو قابل شخصية "شيرين" التى يحبها فى مسلسل فرصة تانية في الحقيقة، لن يرتبط بها لأنها لا تفكر سوى في نفسها.

وكشف "الشامي"، لـ"الوطن"، أنه تلقى مئات الرسائل من متابعيه وجمهوره خلال الأيام الماضية، نصحوه خلالها بعدم استكمال قصة حبه في المسلسل مع شخصية "شيرين" التي تجسدها الفنانة سارة الشامي، لرؤيتهم بأنها تستغله وتبحث عن مصلحتها.

وأشار إلى أنه لو قابل شخصيتها بصفاتها في الحقيقة، لن يرتبط بها مطلقا.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقص عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم المعالجة الدرامية لمحمد سيد بشير وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأحمد الشامي وأيتن عامر.