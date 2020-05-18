محافظ دمياط توافق على توفيق أوضاع عدد من المحلات المغلقة

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على توفيق أوضاع عدد من المحلات التى تم إغلاقها خلال الحملات المُنفذة الأسبوع الماضى وفض أختامها.

حيث أوضحت المحافظ أنه جارى تلقى طلبات المواطنين المنتفعين بالمحلات المغلقة إدارياً ضمن أعمال تنفيذ القرار 174 لسنة 2019 والمتضمن تنفيذ عدد من القرارات السابق صدورها من سنوات سابقة وذلك تنفيذا لأحكام القانون 154 لسنة 2019 مع أخذ الاقرار اللازم على مقدمى الطلبات بسداد كافة الرسوم والمستحقات المالية للوحدة وأيضاً سداد المستحقات الضريبية عن تلك المحلات، وذلك فى موعد أقصاه الأول من يوليو 2020، إذ وجهت المحافظ تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء القوانين و اللوائح المعمول بها وإغلاق تلك المحال فى حال عدم الالتزام بالميعاد المذكور.