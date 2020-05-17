منع دخول العاملين والمترددين على ديوان محافظة دمياط دون ارتداء الكمامة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، حظر ومنع الدخول للعاملين و المترددين على ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية دون ارتداء الكمامة، لافتة إلى أنه وفى حال ثبوت أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء الحاسم حيالها.

وأضافت المحافظ أنه يتم وبشكل دورى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بناءًا علي ما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" للفترة القادمة والذى جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات.