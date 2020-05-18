إنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة في الغربية بـ94 مليون جنيه

وقع المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام للهيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد شراء مسطح بمساحة 4000 متر بعمارات عبد المنعم رياض الكائنة بميدان المحطة بمدينة طنطا.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن القيمة الإجمالية لشراء المسطح بلغت 94 مليون جنيه ونصف، بغرض إنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة.

حضر التوقيع نائب المحافظ الدكتور، والمستشار عبد الله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هشام عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عمرو حسام حتاتة المستشار بهئية قضايا الدولة .