قضايا الدولة تهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: ندعو الله يديم الانتصارات

هنأ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ومستشارو الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء العزيزة.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إنّ التهنئة جاء فيها: "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل من كل سوء، وأن يديم على مصرنا الأعياد والانتصارات، وأن تعبر مصر من نجاح إلى نجاح في مواجهة كل الصعاب التي يمر بها العالم، محققين الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والازدهار".