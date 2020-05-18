صيادلة القاهرة تطالب برفع إعانات متوفي كورونا إلى 250 ألف جنيه

أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، أنها خاطبت اتحاد المهن الطبية، في وقت سابق اليوم عن اجتماع مجلس الاتحاد، للمطالبة بسرعة الإعلان وطلب تأجير مستشفى مجهز لحالات العزل التي تحتاج رعاية طبية من أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم.

ودعت النقابة، إلى تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، وتوفير مسحات طبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم الذين خالطوا حالات إيجابية.

وطالبت النقابة برفع مبلغ التعويض في الوفاة لما لا يقل عن 250 ألف جنيه، خاصة أن إيرادات الاتحاد السنوية تتعدى 2 مليار جنيه، كما أن عدم رفع المعاش الاتحاد حتى الآن رغم قرار الجمعية العمومية بزيادته إلى 900 جنيه بدون زيادة الاشتراكات قد يحقق فائض لدى الاتحاد مبلغ "مائة مليون جنيه".

وأشارت النقابة إلى أنها كان لها تجربة سابقة بعمل تحاليل وعلاج للصيادلة وأسرهم من فيروس سي ولم يتم انتظار الدولة لتقوم لهم بذلك كما ساهمت بعدد وفير من جرعات العلاج من فيروس سي للمواطنين رغم محدودية مواردها.

وتابعت: "من المعلوم بالضرورة أن اتحاد المهن الطبية الذي أنشئ في أربعينيات القرن الماضي لم يتم حتى الآن بناء مستشفى لأعضائه رغم أنه قام بالاستثمار في صفقات وشركات خاسرة طبقًا للبلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام، حتى أن رئيس الاتحاد اعترف بوجود مشاكل بتلك الشركات واستثمار الاتحاد".