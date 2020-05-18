مفيد فوزي: مفيش حد بيضحكني من الجيل الجديد لأنهم أشباه كوميديانات

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يستطيع أن يهاجم شخص يكره، ولكنه يتجاهله، أما من أحبه فأُظهر جماليات عمله.

وحول عدم تقديمه برامج "توك شو": "الكذب في برامج التوك شو أكبر، وأنا أريد أن أقدم شيئا ينحاز للمواطن المصري الغلبان، ومش بستف الأوراق"، وفى برامج الشو، تُستف الأوراق، وربما يكونوا بيخافوا مني.

وأضاف خلال برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على القاهرة والناس، في فقرة "سيرتك على كل لسان"، تعليقا على عمليات التحول الجنسي: "عندما تحول الفتاة إلى ولد لا يزعج الأب، أما العكس فيشعر الأب بتعاسة كبرى، رغم إن أكبر فرحة في الدنيا حينما علمت أن زوجتي حامل في بنت، ولكن التحولات تكون فيها قسوة للأب، وأحترم شجاعة هشام سليم، لأنه أباح سرا، كثير من الناس يخفوه بداعي "الفضيحة"، ربما لأن البنت صارت ولدا، وهو سيعيش فترة نفسية، لأن التغير الفسيولوجي الذي يحدث للإنسان أمرا ليس سهلا".

وعن تصريحاته ضد بيومي فؤاد، قال فوزي: "مش مستقصده ولكن ديه موهبة، بيومي فؤاد لا يضحكني، ومش عيب إني أقول كده، زي ما قول أن عمرو دياب لا يطربني، ولا أبتسم حينما أشاهد علي ربيع، فالله أعطى لكل إنسان موهبة، ولكن يبدو أن حجم مواهبهم قليل، فعادل إمام كان لافتا للنظر منذ أول مرة، هم أشباه كوميديانات.. الإيفيه سخيف وساذج.. وأضحك على أحمد أدم وسمير غانم.. مفيش حد بيضحنى من الجيل الجديد.. بشوف على ربيع ببقى عاوز أطبط عليه وعمري ما ضحكت على اللمبي".

وعن تصريحاته مع الإعلامي تامر أمين، بأن "كورونا" يمكن علاجه بوصفة من العطار، قال فوزى "أنا أخطأت، ولكن الدكتور محسن سامي، حينما قال لي اسم الوصفة في التليفون فهمته خطأ، ولكني من جيل يعترف أنه أخطأ ببساطة شديدة، وصححته في المرة التالية، فالاعتراف بالخطأ ليس فقط فضيلة ولكنه رجولة".