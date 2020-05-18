ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالوادي الجديد لـ23

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 23 حالة.

وقال المحافظ، إنه تعافت حالة اليوم، وخرجت من مستشفى العزل الصحي بمركز أسنا في محافظة الأقصر، وعادت لمنزلها بمركز الداخلة بالمحافظة ليصبح إجمالي حالات التعافي ليوم الإثنين 18مايو 2020 هو حالة واحدة.

وأضاف المحافظ، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد، بلغت حتى أمس 43 حالة وتتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ًلضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.

وأوضح المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.