نور لـ"الوطن": فيلم الرهينة لا يحتمل تقديم جزء ثان منه

ردت النجمة اللبنانية "نور" على مطالبات الجمهور لها بتقديم جزء ثان من فيلم "الرهينة"، وذلك بعد فتحها باب الأسئلة لمتابعيها عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام" قبل أيام.

وقالت نور، لـ"الوطن"، إن طبيعة الفيلم لا تتحمل تقديم جزء ثان منه، إلا أن ظهور "إرينا إفانوفتش" التي جسدتها في مشهد النهاية لا يعني بالتبعية وجود جزء ثان، مضيفة: المخرجة ساندرا نشأت أرادت بعث رسالة مفادها إن الشر قد يتلون في أشكال وألوان أخرى.

فيلم "الرهينة" من بطولة أحمد عز، ياسمين عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد شرف وكوكبة من النجوم، إنتاج وائل عبدالله.

وفي سياق مختلف، تشارك نور في سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل "البرنس"، الذي تجسد خلاله دور البطولة النسائية بشخصية "علا" أمام الفنان محمد رمضان، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، رحاب الجمل، محمد علاء، أحمد داش، ريم سامي وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.