مفيد فوزي لـ"شيخ الحارة": الإدمان قتل سعاد حسني

رفض الإعلامي مفيد فوزي، أن يختار أن ينقذ أي من "الحبيب على الحفري أو الشيخ خالد الجندي" في فقرة تنقذ مين ببرنامج " شيخ الحارة والجريئة" قائلا: "لا أعرفهم جيدا، ولم أحاول أن أعرفهما".

وتابع أنه يريد إنقاذ ترامب، لأننا سنعرف منه حقيقة هذا الفيروس العابر للقارات، ونعرف أنه كان على حق في ضربه للاقتصاد الصيني، وننقذه أيضا من بعض أفكاره، لأنه رئيس رجل أعمال.

ومن بين سعاد حسني وفاتن وماجدة، اختار فوزي، سعاد حسني قائلا: "لأنها ظُلمت وأنتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت حزينة ثم بعض الناس اختزلوها في قصة حب عبد الحليم حافظ، وهي صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما، ولن أنسى أن فاتن حمامة حينما عادت مصر قالتلي وديني فيلم زوجتي والكلب وقد رأته في سينما بالعباسية بعد أن تنكرت في ملابس ولم يشعر بها أحد."

وتابع "سعاد حسني قتلها الإدمان بنفس الطريقة التي مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت سقطت من شرفتها كانت "هتتفصص"، وأخوها قالي شوفتها في المشرحة مفيهاش خدش، والشعب المصري لديه متعة السيناريو أكثر من أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".

وفى فقرة الأسوأ من كورونا، قال فوزي: "غياب المصل الواقي من الكورونا، وهو ما جعل العالم بأسره في لحظة سكون، ولو بإيدي أنقذ شخص واحد فقط أنقذ دمي ودموعي، وأقول لها "أنا عايش علشانك.. علشان أكون موجود في قلبك ورأسك واهتماماتك"

متابعا: "عشت الحظر الإرادي منذ مارس 2001 حينما رحلت آمال العمدة، لم يكن أمامي غير أن أصادق الوحدة وقد علمتني في نهاية الأمر أدب الافتقاد".