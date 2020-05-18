النفط يرتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي عقب خفض عدد من الدول إنتاجها

ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الأمريكي وخام برنت العالمي، إلى مستويات عالية لم يصل لها خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقلة الطلب علي النفط عالميا، وجاء الارتفاع بعد أسبوع من الانخفاضات حدثت العام الماضي.

وجاءت الارتفاعات في الأسعار اليوم مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا، حيث خفضت عدد من الدول إنتاجها من النفط مثل السعودية والإمارات.

وارتفع خام برنت العالمي إلى 350 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 7%.

بينما ارتفع سعر النفط الخام غرب تكساس الأمريكي إلى 31.90 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%.