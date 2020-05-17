أسعار النفط ونتائج الشركات تعزز الأسهم السعودية

حققت البورصة السعودية مكاسب كبيرة يوم الأحد بفضل صعود أسعار النفط ونتائج إيجابية للشركات، كما صعدت بورصة دبي بفضل أنباء عن دعم مالي محتمل من أبوظبي.

وقفزت أسعار الخام الأمريكي سبعة بالمئة يوم الجمعة، وأغلق خام برنت مرتفعا 4.4 بالمئة عند 32.50 دولار للبرميل في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على النفط مع تخفيف الدول للقيود المفروضة على السفر لكبح فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية مرتفعا 1.6 بالمئة بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي صعد 2 بالمئة وسهم أرامكو الذي ارتفع 1.8 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو على 31.95 ريال، مقتربا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.3 بالمئة بعد إعلانه زيادة 2.1 بالمئة في ربح الربع الأول من العام، وصعد سهم بنك الرياض 2.4 بالمئة بعد زيادة صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم 7.3 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.9 بالمئة بفضل صعود سهم سوق دبي المالي 14.9 بالمئة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2008، في حين زاد سهم دبي للاستثمار 3.6 بالمئة.

ونقلت رويترز عن مصادر أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، وإن من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

لكن دبي نفت إجراء محادثات مع أبوظبي بشأن الحصول على دعم من الصندوق.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم اتصالات 0.3 بالمئة في حين زاد مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الريان 1.4 بالمئة وصناعات قطر 1.2 بالمئة.

وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة بفضل مكاسب سهم البنك التجاري الدولي وبلغت 1.2 بالمئة.

ويوم الخميس، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى للموازنة بين مقتضيات تباطؤ النمو وارتفاع مفاجئ لنسبة التضخم.