محافظ جنوب سيناء يوزع كعك العيد والعيدية على 45 عاملا

أجرى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمبني الديوان العام للمحافظة.

وأهدى المحافظ ملابس العيد لـ105 أطفال من الأيتام من 45 أسرة بمدينة طور سيناء، بالإضافة لمبالغ نقدية كعيدية بمناسبة عيد الفطر بإجمالي 25 ألف جنيه.

كما قام المحافظ بتوزيع كعك العيد ومبالغ مالية كعيديات بمناسبة عيد الفطر المبارك، على 45 عاملا من عمال السركي بمدينة الطور.

جاء ذلك في إطار دور المحافظة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، والأيتام والعمال وإدخال الفرحة على قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.