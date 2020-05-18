وزير الأثار يجتمع مع شركة عالمية لتنظيم الرحلات

عقد اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي مجموعة تيوي (TUI ) العالمية احدي كبري منظمي الرحلات في العالم ، بحضور الاستاذ محمد فراج المشرف علي المكتب السياحي في برلين.

و خلال الاجتماع استعرض وزير السياحة و الاثار الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي و العاملين به لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد منها عمل تخفيضات إضافية علي سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي ١٠ سنت علي الجالون الواحد و التي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة اخري و بشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران الي مصر.

كما استعرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية و الفندقية و المتاحف و المواقع الأثرية، وكذلك ضوابط و اشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو مجموعة TUI علي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة و أشادوا بالضوابط و اشتراطات السلامة الصحية ووعدوا بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات السياحية الي المقاصد المصرية و ذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة وفقا لضوابط و ترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية اخري للوصول و السفر والإقامة.