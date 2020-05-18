خالد سليم يتقمص دور أحمد حلمي في إعلان رمضاني: "ما أنا عادي أهو"

شارك الفنان خالد سليم، جمهوره على موقع "انستجرام"، بمقطع فيديو، متقمصا فيه دور الفنان أحمد حلمي، في إعلان لشركة محمول، "عادي أهو"، معلقًا عليه "ما أنا عادي أهو".

وكان خالد سليم، أطلق مبادرة جديدة بعنوان "اتمرن في البيت"، للمعتادين على التمرين في "الجيم" والصالات الرياضية بطريقة يومية، بعد إغلاق أبوابها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر "سليم"، فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ليشرح فيها مجموعة من التمارين الرياضية السهلة، لمن لا يملكون أدوات رياضية ومعدات في المنزل، حيث نشر تمرين "الضغط"، من خلال 3 مستويات مختلفة.

ووعد خالد جمهوره، بنشر فيديوهات على فترات، كل فيديو يحتوي على تمرين جديد بشكل مختلف، يقوم به بنفسه لمساعدة الشباب على التمرين في المنزل، دون فقدان اللياقة، بسبب بعدهم عن الصالات الرياضية.