حملة لإزالة التعديات على 80 فدانا من أملاك الدولة بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه تم اليوم الأثنين القيام بحملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بقرية الفردان.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على مساحة 80 فدانا عبارة عن 25 حالة تعد بمساحة 8 أفدنة مباني غير مكتملة وأسوار، و72 فدانا عبارة عن أسوار وتقسيم أراضي، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإزالة الفورية للتعديات المقامة على أراضي الدولة والتي أقيمت أثناء فترة الحظر.

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية إلى أن حملة الإزالات تمت بناء على تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة إقامة الحملات الفورية لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة بنطاق المحافظة أثناء فترة الحظر وتحت إشراف محمود الصوري نائب مركز ومدينة الإسماعيلية وإبراهيم مطر رئيس قرية الفردان وياسر عميرة سكرتير عام القرية، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي وقسم شرطة الضواحي.