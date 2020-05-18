عاجل.. وزير الري بعد لقاءه بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا: أنا بصحة جيدة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه بصحة جيدة، وإن لقاءه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته اليوم بفيروس كورونا جرى خلاله اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي.

وأضاف وزير الري لـ"الوطن" أن المكتب سيجري تعقيمه بالمطهرات، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

وكان مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، قال إن نتيجة تحليل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لفيروس كورونا المستجد، أظهرت إيجابيته، وأنه جار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله مؤكدا لأنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه بعد ظهور نتيجة تحاليل مدير إدارة البيئة، وعزله بمستشفى كفر الزيات، تم أخذ عينات من عدد من المحافظة، ومن بينهم المحافظ، وتم أخذها صباح اليوم، وظهرت بعد 6 ساعات من أخذ العينة وكانت إيجابية.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.